Суд закрив справу проти глави Чернігівського осередку «Нацкорпусу» Олександра Тарнавського

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Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу щодо керівника обласного осередку «Нацкорпусу» Олександра Тарнавського. Його судили за нецензурні написи на парканах, які, зокрема, містили образи президента Володимира Зеленського.

Про це інформує пресслужба Національного корпусу.

«На сьогоднішньому засіданні в суді заслухали двох свідків-поліцейських, яких викликала адвокат сторони захисту. Після чого суддя виніс рішення про закриття справи, адже не знайшов у діях Олександра Тарнавського правопорушення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олександра Тарнавського судили за статтею про дрібне хуліганство. Максимальне покарання, яке йому загрожувало, — це 15 діб адміністративного арешту. Його підозрюють у тому, що він писав на парканах Чернігова «Зеля х*йло».

Як пише «Суспільне», сам Олександр вважає цю справу помстою поліцейських за те, що представники «Нацкорпусу» написали шість заяв до ДБР. Сталося це після обшуку їхнього автобусу, що прямував на акцію протесту під Офісом президента, який, за словами Тарнавського, поліцейські проводили із порушеннями законодавства.