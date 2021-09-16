В озоновому шарі атмосфери утворилася рекордно велика діра

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Дослідники Служби моніторингу атмосфери імені Коперника повідомили, що над південною півкулею Землі в озоновому шарі атмосфери утворилася діра, яка на 75% більша від усіх раніше зафіксованих.

Про це повідомляє The Guardian.

«На цьому етапі ми не можемо сказати, як далі буде розвиватися цьогорічна озонова діра. Однак цього року вона надзвичайно подібна до діри 2020 року, коли вона була однією з найглибших та найдовших», — повідомив директор служби Вінсент-Анрі Пеуч.

Зазвичай озонові діри утворюються над південною півкулею Землі через руйнацію озону під дією сонячного проміння та атмосферних викидів від діяльності людини. Особливо шкідливими для озону є викиди фреону — газу, що використовується у холодильних установках та аерозольних системах.

Що таке озонова діра?

Значне зниження концентрації озону в озоновому шарі планети, який захищає планету від ультрафіолетового опромінення. У разі зменшення концентрації озону таке опромінення може зашкодити людям і тваринам, також воно нагріває світовий океан, збільшуючи смертність морських істот і рослин.