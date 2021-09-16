У Росії заарештували активістів, які розгорнули біля Кремля банер «Путіна в тюрму»

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Пресслужба президента Російської Федерації

Московський суд 16 вересня ухвалив рішення арештувати на 10 діб активістів організації «Громадянське суспільство Калузької області», які розгорнули на Красній площі банер «Свободу Навальному! Путіна в тюрму».

Про арешт Сергія Реднікова та Іллі Єрмакова повідомляє видання «ОВД-Инфо».

Нагадаємо, 15 вересня в центрі Москви силовики затримали чотирьох активістів – Світлану і Сергія Лукашових, Іллю Єрмакова та Сергія Реднікова, а також журналіста Євгена Євсюкова.

Усіх чотирьох активістів, а також журналіста RusNews, який знімав акцію, затримали і доставили у відділення поліції. Там у журналіста відібрали посвідчення, одного з активістів побили у службовому автомобілі.

Адвокат «ОВД-Инфо» повідомив, що в поліцію довелося викликати швидку допомогу — у потерпілого лікарі зафіксували забої і подряпини на шиї та руках.

Через три години на всіх пʼятьох склали протоколи. Журналіста і двох активістів відпустили з протоколами про участь у неузгодженій акції, а ще двох залишили у відділенні поліції до суду — їх звинувачують у непокорі поліції та порушенні порядку проведення акції.