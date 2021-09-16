Світовий банк більше не буде складати рейтинг Doing Business
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Світовий банк ухвалив рішення більше не публікувати свій відомий рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу Doing Business.
Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.
Там зазначили, що відповідне рішення ухвалили через те, що знайшли багато порушень та помилок під час складання попередніх рейтингів.
«Керівництво Світового банку ухвалило рішення припинити публікацію звіту Doing Business. Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату», — йдеться в заяві банку.
Згідно з останнім рейтингом Doing Business Україна посідала в ньому 64 місце. Президент Володимир Зеленський давав завдання за три роки підняти Україну в топ-10 цього рейтингу. А прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що його мета — найближчим часом довести Україну до топ-30 рейтингу.
- У серпні 2020 року Світовий банк заявив, що припиняє публікацію рейтингу Doing Business через низку порушень у минулих звітах (за 2018 рік і зміни у рейтингу за 2020 рік). Після цього там почали аудит та аналіз даних усіх рейтингів за минулі роки.