Світовий банк більше не буде складати рейтинг Doing Business

Новини

Pixabay

Світовий банк ухвалив рішення більше не публікувати свій відомий рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу Doing Business.

Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.

Там зазначили, що відповідне рішення ухвалили через те, що знайшли багато порушень та помилок під час складання попередніх рейтингів.

«Керівництво Світового банку ухвалило рішення припинити публікацію звіту Doing Business. Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату», — йдеться в заяві банку.

Згідно з останнім рейтингом Doing Business Україна посідала в ньому 64 місце. Президент Володимир Зеленський давав завдання за три роки підняти Україну в топ-10 цього рейтингу. А прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що його мета — найближчим часом довести Україну до топ-30 рейтингу.