У МВФ підтвердили віртуальний візит місії до України у вересні

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

У Міжнародному валютному фонді підтвердили, що проведуть віртуальний візит до України у вересні.

Про це заявив очільник пресофісу МВФ Джеррі Райс, пише Укрінформ.

«Робота віртуальної оціночної місії в Україні запланована пізніше, цього місяця. Конкретні дати будуть оголошені, як зазвичай, ближче до початку її роботи, однак це буде пізніше в цьому місяці», — сказав Райс.

Він заявив, що МВФ продовжуватиме співпрацю з Україною за чинною програмою stand-by та виконання домовленостей. Місія МВФ проведе їх огляд та ухвалюватиме рішення про виділення наступного траншу.

«Ми зосереджуватимемося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, реформами в судовій сфері, відновленням і посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану тощо», — зазначив представник МВФ.