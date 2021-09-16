У МВФ підтвердили віртуальний візит місії до України у вересні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
У Міжнародному валютному фонді підтвердили, що проведуть віртуальний візит до України у вересні.
Про це заявив очільник пресофісу МВФ Джеррі Райс, пише Укрінформ.
«Робота віртуальної оціночної місії в Україні запланована пізніше, цього місяця. Конкретні дати будуть оголошені, як зазвичай, ближче до початку її роботи, однак це буде пізніше в цьому місяці», — сказав Райс.
Він заявив, що МВФ продовжуватиме співпрацю з Україною за чинною програмою stand-by та виконання домовленостей. Місія МВФ проведе їх огляд та ухвалюватиме рішення про виділення наступного траншу.
«Ми зосереджуватимемося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, реформами в судовій сфері, відновленням і посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану тощо», — зазначив представник МВФ.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уже 18 вересня в Україну прибуде місія МВФ для перегляду кредитної програми. Очікується, що Фонд виділить Україні $750 мільйонів.