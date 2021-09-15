У Білому домі поки не змогли підтвердити постачання Україні системи «Залізний купол»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
У Білому домі поки не змогли підтвердити постачання Україні системи протиповітряної оборони «Залізний купол».
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
Один із журналістів запитав Псакі з приводу поставок системи «Залізний купол». Вона зазначила, що цю інформацію їй необхідно уточнити у своєї команди.
«Я маю звірити це з командою. Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі [президентів], але що стосується деталей, то я маю перевірити у команди», — підкреслила Псакі.
- У Палаті представників Конгресу США включили до законопроєкту про оборону на 2022 рік поправку, яка вимагає від адміністрації Джо Байдена продати або передати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема ізраїльські системи «Залізний купол» (Iron Dome) .
- В Офісі президента України підтвердили можливе отримання систем Iron Dome. Це стало можливим завдяки домовленостям сторін під час недавнього візиту Володимира Зеленого в Білий дім, зазначили в ОП. Там додали, що в законопроєкті Палати представників США є пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі $275 мільйонів — саме в нього внесли правку.