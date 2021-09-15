У Білому домі поки не змогли підтвердити постачання Україні системи «Залізний купол»

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У Білому домі поки не змогли підтвердити постачання Україні системи протиповітряної оборони «Залізний купол».

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Один із журналістів запитав Псакі з приводу поставок системи «Залізний купол». Вона зазначила, що цю інформацію їй необхідно уточнити у своєї команди.

«Я маю звірити це з командою. Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі [президентів], але що стосується деталей, то я маю перевірити у команди», — підкреслила Псакі.