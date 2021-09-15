Навальний, Брітні Спірс і співзасновник «Талібану». Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей у світі

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Пресслужба Московського міськсуду

Американський журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей планети у 2021 році.

Список зі ста людей розподілений за шістьма категоріями — «Кумири», «Новатори», «Титани», «Митці», «Лідери» та «Винахідники».

У категорію «Кумири» потрапили принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, американські співачки Доллі Партон і Брітні Спірс, а також японська тенісистка Наомі Осаку. Також у цій добірці — російський опозиційний політик Олексій Навальний.

У підбірці «Новатори», серед інших, знаходяться співачка Біллі Айліш та віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

До категорії «Титани» зарахували американську гімнастку Симону Байлз, главу Apple Тіма Кука та гравця американського футболу Тома Бреді.

Серед «Діячів мистецтв» визнано досягнення акторок Кейт Вінслет й Скарлетт Йохансон, а також режисерки Хлої Чжао, яка цього року отримала «Оскар» за фільм «Земля кочівників».

У категорії «Лідери» — перша жінка — глава Всесвітньої торговельної організації Нгозі Оконджо-Івеала, президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін, віцепрезидент США Камала Гарріс, премʼєр Італії Маріо Драгі, глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннетт та колишній очільник Білого дому Дональд Трамп. Також до списку потрапив співзасновник руху «Талібан» Абдул Гані Барадар, який отримав посаду віцепремʼєр-міністра у новоствореному уряді Афганістану.

До списку «Винахідників» включили главу SpaceX і Tesla Ілона Маска, американського імунолога Барні Грехем та угорську дослідницю Каталін Каріко, яка стала відомою завдяки розробці вакцини проти коронавірусу.