Обʼєднання розслідувачів OCCRP припинило роботу в Росії через загрозу з боку Кремля

Новини

Serge Kutuzov / Unsplash

Центр з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) повністю припиняє роботу в Росії «на тлі кампанії Кремля проти незалежної журналістики».

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті видання.

Головний редактор проєкту Дрю Салліван пояснила, що зараз робота в Росії «може принести місцевим журналістам більше шкоди, аніж користі».

«Це не означає, що ми припинимо писати про масштабну корупцію в цій країні. Просто ми розуміємо, що уряд, за своїм звичаєм, каратиме своїх же громадян за співпрацю з нами», — наголосила вона.

Перед виборами до Держдуми більшість російських партнерів OCCRP внесли до списку «іноземних агентів» або «небажаних організацій». ЗМІ з таким статусом мають дотримуватися жорстких вимог, які обмежують їхні можливості, тож деякі медіа взагалі закрилися.

Співзасновник і директор з інновацій OCCRP Пол Рад запевняє, що розслідування про Росію будуть проводити й надалі, оскільки країна є великим гравцем на ринку.

«Російський уряд — великий гравець, який активно поширює корупцію та дезінформацію, регіонально і на міжнародному рівні, і намагається дестабілізувати інші країни. Ми не будемо це замовчувати», — резюмував Рад.

Російським співробітникам OCCRP запропонував переїхати в інші країни, а ті, хто не погодився, отримали виплати.