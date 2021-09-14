«Динамо» — «Бенфіка»: Перший матч групового етапу Ліги чемпіонів закінчився нічиєю

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Гра першого туру групового раунду Ліги чемпіонів на стадіоні НСК «Олімпійський» між «Динамо» і «Бенфікою» увінчалася нічиєю — 0:0.

Стартові склади:

«Динамо»: Бойко — Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Де Пена — Шкурін.

«Бенфіка»: Влаходімос — Отаменді, Вертонген, Морато — Жилберто, Вайгль, Жоау Маріу, Грімальдо — Евертон, Яремчук, Рафа.

Цей матч став дебютним для киян у новому розіграші Ліги чемпіонів. У якості чемпіона України біло-сині розпочинали виступи саме із групової стадії, у той час як «Бенфіка» пройшла два раунди кваліфікації.

На старті зустрічі суперники провели кілька небезпечних атак на ворота один одного. З ударом Рафи впоралися захисники киян, після чого постріл Миколи Шапаренка відбив голкіпер лісабонців Влаходімос.

Наприкінці матчу Микола Шапаренко знову не використав можливість поцілити у ворота суперника. М'яч після удару півзахисника влучив у перекладину, але з добиванням Буяльського впорався голкіпер.

«Динамо» усе ж зрушило рахунок, але з порушенням — після подачі Дениса Гармаша забив Микола Шапаренко. Але м'яч українського півзахисника не зарахували через офсайд у Гармаша.

У підсумку 0:0 — «Динамо» зіграло внічию та набрало перші очки у Лізі чемпіонів.