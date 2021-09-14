У Данії археолог-аматор знайшов кілограм золотих прикрас, яким понад 1 500 років

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Konserveringscenter Vejle / Vejlemuseerne

У Данії археолог-любитель знайшов скарб із золота вагою майже один кілограм і віком понад 1 500 років.

Про це пише CNN.

Скарб знайшов Оле Гіннеруп Шиц в місті Вінделев, недалеко від міста Еллінг у центральному регіоні Данії. Чоловік лише недавно придбав свій металошукач й отримав дозвіл використовувати його на землі свого друга. Через кілька годин після початку досліджень він виявив знахідку.

На місце прибули археологи з музею міста Вейле разом із командою з Національного музею і провели розкопки, виявивши цілу скарбницю. Вони вважають, що знахідка свідчить про те, що Вінделев був адміністративним центром в VI столітті.

«Той, хто закопав скарб, був надзвичайно багатим і видатним», — сказав фахівець музею Медс Равн. Експерт також припускає, що поховання скарбів могло бути «підношенням богам».

Скарб містить прикрашені медальйони розміром з блюдце, звані «брактеат», а також римські монети, які використовувалися у якості прикрас. Один з брактеатів прикрашений зображеннями чоловічої голови й безліччю рун, а також коней і птахів. Згідно з попередніми дослідженнями, рунічний напис на коні читається як «високий», що може стосуватися вождя, або бога Одіна.

Крім того, одна з римських золотих монета датується періодом правління Костянтина Великого (324-337 рр. н.е.) і, за словами Равна, показує, що країни Європи вже тоді були добре повʼязані між собою.

Повідомляється, що скарб виставлять в культурному музеї Вейле (Vejlemuseerne) в лютому 2022 року в рамках великої виставки, присвяченої вікінгам.