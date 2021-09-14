На парламентських виборах у Норвегії перемогла опозиція
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Zac Weber
На парламентських виборах у Норвегії перемогла опозиційна Робітнича партія, яка сформує майбутній уряд країни.
Про це пише DPA.
Після підрахунку майже 100% голосів Робітнича партія на чолі з Йонасом Гара Стьоре отримала 24,6% голосів, тоді як Консервативна партія на чолі з прем’єркою Ерною Солберг — 20,5%.
«Я вітаю Йонаса Гара Стьоре з тим, що він — як зараз виглядає — отримав явну більшість для зміни уряду», — сказала Солберг. Вона також зазначила, що пишається своїми досягненнями на посаді очільниці уряду Норвегії, де вона перебувала останні 8 років.
За словами Стьоре, коаліцію Робітнича партія утворить разом із центристами та соціалістами. Вони мають отримати 89 мандатів у парламенті. Всього у парламенті Норвегії 169 місць.
- Прем’єр-міністра Норвегії Ерну Солберг у квітні 2021 року оштрафували на дві тисячі євро за порушення карантинних заходів. Вона організувала власний день народження і порушила правила соціального дистанціювання.