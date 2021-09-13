«Слідство.Інфо»: З поліції Києва звільняється екснардеп Дейдей
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Помічник начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві та колишній народний депутат Євген Дейдей подав електронну декларацію перед звільненням з правоохоронних органів, повідомляє «Слідство.Інфо».
У травні 2020 року Дейдей став фігурантом журналістського розслідування щодо розстрілу балканського наркоторговця Радое Звіцера у центрі столиці.
За інформацією журналістів, помічник головного правоохоронця Києва координував транспортування ймовірних кілерів спершу до Києва, а після злочину — у бік кордону.
Для цього Дейдей начебто залучив двох своїх товаришів-поліцейських — ті й перевозили імовірних кілерів.
Інформацію про своє звільнення Дейдей не прокоментував.
- 13 серпня 2021 року Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо помічника начальника київської поліції Євгена Дейдея та ще двох поліцейських, які перевозили групу імовірних кілерів територією України навесні 2020-го року. Зауважимо, що спершу слідчі ДБР не хотіли починати розслідування цих обставин, тож зареєструвати кримінальне провадження їх зобов’язав суд.
- Групу балканців нині судять за спробу вбивства, вони перебувають під вартою. Натомість Євген Дейдей та двоє інших поліцейських залишаються у статусі свідків, підозри їм не оголошували.