«Слідство.Інфо»: З поліції Києва звільняється екснардеп Дейдей

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Помічник начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві та колишній народний депутат Євген Дейдей подав електронну декларацію перед звільненням з правоохоронних органів, повідомляє «Слідство.Інфо».

У травні 2020 року Дейдей став фігурантом журналістського розслідування щодо розстрілу балканського наркоторговця Радое Звіцера у центрі столиці.

За інформацією журналістів, помічник головного правоохоронця Києва координував транспортування ймовірних кілерів спершу до Києва, а після злочину — у бік кордону.

Для цього Дейдей начебто залучив двох своїх товаришів-поліцейських — ті й перевозили імовірних кілерів.

Інформацію про своє звільнення Дейдей не прокоментував.