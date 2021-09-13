Офіс омбудсмена знайшов в інтернеті базу даних жителів України, там 53 мільйони записів з персональними даними

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В інтернеті на одному із сайтів виявили базу даних жителів України, що може містити персональні дані: прізвище, імʼя, по-батькові, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.

Про це повідомив Офіс омбудсмена в понеділок, 13 вересня.

За інформацією на сайті, у базі може міститись майже 53 мільйони записів. У звʼязку з цим омбудсмен Людмила Денісова звернулась із заявою до Національної поліції.

В Офісі омбудсмена не вказали, що це за сайт і коли з'явилася інформація про нього.

У серпні минулого року в Україні виявили Telegram-бот, який поширює персональні дані військовослужбовців. Серед особистих даних були ПІБ, номери військових частин і дати, коли військові самовільно покидали військову частину.