Кліп української режисерки Тані Муіньо став найкращим відео року за версією MTV Video Music Awards

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Facebook / Tanu Muiño

Кліп української режисерки Тані Муіньо для репера Lil Nas Х на пісню “Montero” став найкращим відео року за версією MTV Music Awards.

Про це повідомляється на сайті премії.

Кліп висували в п’яти номінаціях, але переміг він лише у трьох: його визнали найкращим відео року, Таня Муіньо отримала нагороду «Найкраща режисура», а також кліп виграв у номінації «Найкращі візуальні ефекти».

Окрім репера Lil Nas X, три нагороди на премії забрали співачка Olivia Rodrigo та південнокорейський гурт BTS. Rodrigo перемогла у номінації «Пісня року», а BTS — «Музичний гурт року».

Хто така Таня Муіньо?

Українська дизайнерка, режисерка та кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муіньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муіньо стала рекордсменом за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таню робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021 році — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.