У Великій Британії відмовилися від введення COVID-паспортів

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Великій Британії заявили, що не будуть запроваджувати в країні COVID-паспорти для входу до нічних клубів та інших багатолюдних заходів.

Про це пише Deutsche Welle.

«Ми не будемо продовжувати реалізацію планів щодо запровадження паспортів вакцинації», — сказав міністр охорони здоровʼя Великої Британії Саджид Джавід.

Але він зазначив, що уряд може переглянути це рішення, якщо кількість нових випадків зараження коронавірусом стрімко зростатиме.

У Великій Британії ідея запровадження COVID-паспортів викликала жорстку критику з боку консерваторів, які вважають її неприйнятною через додатковий тягар для бізнесу та порушення прав людини. У Британії не прийнято носити із собою документи, які підтверджують особу.

Джавід зазначив, що в багатьох країнах COVID-паспорти використовуються, щоб спонукати населення до вакцинації, але в Британії такої потреби вже немає.