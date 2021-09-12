Мер Парижу заявила про свою участь у виборах президента Франції

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Flickr / Human Rights for All FIDH Worlwide Human Rights Movement

Мер Парижу Анна Ідальго заявила, що планує взяти участь у наступних виборах президента Франції.

Про це пише France24.

Про свої плани Ідальго оголосила під час виступу у місті Руан. Також на вечір у неї заплановане інтерв’ю на французькому телебаченні.

Вона претендує стати кандидатом від партії соціалістів. За її словами, республіканська модель правління «розсипається на очах».

«Я хочу, щоб у всіх дітей у Франції були ті ж можливості, що і у мене», — підкреслила вона.

62-річна Ідальго народилася у сім’ї іспанських мігрантів, які втекли до Франції від режиму Франсіско Франко. Вона очолює адміністрацію Парижу з 2014 року.

Останні соціологічні опитування прогнозують їй близько 9% голосів. Головними ж претендентами на перемогу вважають чинного президента Емманюеля Макрона та лідерку ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен. Перший тур виборів запланований на 10 квітня 2022 року.