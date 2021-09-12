У Японії повністю вакцинували від коронавірусу понад 50% населення

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Уряд Японії заявляє, що понад 50% населення повністю вакциновано від коронавірусу. Про це повідомляє The Japan Times.

Вакцинація у Японії почалась у середині лютого, на кілька місяців пізніше, ніж у багатьох розвинених країнах через певні вимоги до клінічних випробувань і процесу затвердження. Щеплення літніх пацієнтів, які почалися в квітні, також сповільнилися через брак вакцин, але темпи прискорилися у кінці травня і відтоді досягли 1 мільйона доз на день.

Міністр економіки Ясутосі Нісімура, який відповідає за протикоронавірусні заходи, заявив, що до кінця вересня очікується повна вакцинація близько 60% населення, що відповідає поточному рівню в Європі.

На тлі таких показників вакцинації уряд вивчає план послаблення обмежень приблизно в листопаді — очікується, що тоді переважна більшість населення буде повністю вакцинована. Це дозволить вакцинованим і тим, у кого негативний результат тесту, подорожувати, збиратися на вечірки або відвідувати масові заходи.

3 вересня Японія продовжила чинний надзвичайний стан у Токіо і 18 інших районах до 30 вересня. Заходи зосереджені на проханнях до закладів закриватися раніше і не продавати алкоголь.

AP пише, що Японія набагато краще за інші розвинені країни впоралася з коронавірусом. З початку пандемії у країні зареєстрували понад 1,65 мільйона випадків захворювання і 16 700 смертей (населення країни — понад 125 мільйонів).