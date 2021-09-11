Зеленський підписав указ про забезпечення житлом ветеранів та сімей загиблих захисників України

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Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи забезпечення соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Підписавши указ, глава держави поставив завдання Кабміну вжити заходів щодо соціального захисту згаданих категорій громадян та передбачити у проєкті держбюджету на 2022 рік видатки на житло.

Так, держава має на меті забезпечити житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих після поранення та осіб з інвалідністю ( I-II груп), які отримали травми під час участі в АТО. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії.

Крім того, соцгарантії стосуватимуться сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів та осіб з інвалідністю I-II груп з числа УБД на території інших держав.

Також допомогою будуть забезпечені сімʼї загиблих учасників Революції гідності та сімʼї тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції.

Окремо президент доручив Кабміну забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.