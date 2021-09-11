У Франції судитимуть ексочільницю МОЗ за неналежну боротьбу з пандемією COVID-19

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Agnès Buzyn / Facebook

Колишня очільниця МОЗ Франції Агнес Бузин потрапила під розслідування щодо неналежної боротьби уряду з пандемією COVID-19. З посади її не звільнили, вона пішла сама заради участі у виборах мера Парижу, де програла Анні Ідальго.

Прокуратура звинувачує Бузин у діях, які «завдали шкоди життю інших», пише ВВС News.

Це один із перших у світі випадків, коли міністри стикаються з юридичною відповідальністю за свою реакцію на пандемію.

На початку 2020 року Бузин говорила, що COVID не несе масштабних ризиків та імовірності спалаху захворювання. Покинувши посаду міністра, вона заявила, що наближається «цунамі» [великий спалах хвороби].

«Коли я пішла з Міністерства, то плакала, бо знала, що наближається хвиля цунамі», — зазначила тоді чиновниця.

В одному з обвинувачень прокуратури йдеться, що міністр «була нездатна боротися з катастрофою».

На судовому засіданні 58-річна жінка сказала, що готова працювати над тим, щоб встановити правду. Однак вона не погоджується, що зробила замало, перебуваючи на посаді.

«Я не дозволю дискредитувати дії уряду, коли ми зробили так багато для підготовки нашої країни до глобальної кризи охорони здоровʼя», — наголосила ексочільниця МОЗ Франції.

Чинний міністр охорони здоровʼя Франції Олівʼє Веран теж може бути викликаний до суду для надання свідчень.