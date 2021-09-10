Уперше гендиректором Tinder стане жінка. Саме в цьому додатку вона познайомилася зі своїм чоловіком

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Twitter Renate Nyborg

Новим генеральним директором сервісу знайомств Tinder з 27 вересня уперше стане жінка — Ренате Нюборг. Раніше вона займала в компанії пост головного менеджера та відповідала за Європу, Близький Схід і Африку.

Про це повідомляється на сайті Tinder.

Нюборг змінить на цьому посту Джима Ланцоне, який переходить на позицію гендиректора в Yahoo. Відтак їй доведеться переїхати з Швецйарії до Нью-Йорка, де розташований головний офіс компанії.

Окрім керування різними відділами Нюборг, сама активно користувалася додатком, де власне і познайомилася зі своїм чоловіком.

Нюборг має вчений ступінь з філософії Кембриджського університету. Вона почала свою карʼєру в сфері технологій в якості члена-засновника благодійної акції Twestival, коли активісти зі 150 міст використовували Twitter, щоб зібрати майже два мільйони доларів для некомерційних організацій. Пізніше вона зайняла керівну посаду в компанії-операторі мобільного звʼязку Edelman.

Також Ренате заснувала Pleo, студію дизайну і розробки додатків і більше чотирьох років працювала в компанії Apple. А перед тим, як перейти в Tinder, працювала в Headspace — розробнику сервісу для медитації і турботи про психічне здоровʼя.

Гендиректорка компанії Match, яка володіє Tinder Group, Шар Дубей зазначила, що протягом своєї карʼєри Ренате продемонструвала гостре чуття щодо того, як потрібно розвивати і просувати мобільні продукти, розвивати бізнеси та розширюватися на нові ринки.

«Ми будуємо найвеселіше, інклюзивне і безпечне місце для спілкування самотніх людей», — заявила Ренате.