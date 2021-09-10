Зеленський призначив нового директора Інституту стратегічних досліджень

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Відповідний документ № 461/2021 був оприлюднений на сайті глави держави в пʼятницю.

Олександр Богомолов — український вчений, директор Інституту сходознавства ім. Агатангела Кримського НАНУ, експерт з теми Близького Сходу.

У липні цього року тоді ще чинного главу Інститут Олександра Литвиненка призначили головою Служби зовнішньої розвідки України.

Національний інститут стратегічних досліджень підпорядковується президенту України та слугує основною науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження його діяльності.

Інститут надає організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проєктів щорічних послань президента до Ради; наукове обґрунтування, аналіз та оцінку проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку країни; наукове супроводження повноважень президента та РНБО у сфері національної безпеки України.