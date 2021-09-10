До 30-річчя альбому Metallica перевидала Black Album із 53 каверами

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Американська хеві-метал група Metallica представила два нові збірники на честь 30-річчя свого альбому Black Album.

Про це йдеться на сайті музикантів.

Для покупки доступні благодійний альбом Metallica Blacklist і перевидання альбому Metallica (Remastered). У Metallica Blacklist увійшли 53 кавери на 12 пісень з Black Album. Також в альбомі присутні 12 каверів на пісню “Nothing Else Matters”.

Понад 50 артистів взяли участь у трибʼют-збірнику Metallica Blacklist, зокрема Елтон Джон, Майлі Сайрус, Ігор Левіт, Фібі Бріджерс, St. Vincent, групи Weezer і Royal Blood, учасники Slipknot і Depeche Mode.

Офіційна назва «Чорного альбому» — Metallica, він вийшов 12 серпня 1991 року. Це найуспішніша платівка в дискографії гурту. Тираж, за різними підрахунками, становить від 25 до 31 мільйона проданих копій. У 1992 році альбом отримав «Греммі» в номінації найкраще метал-виконання.

Послухати альбом можна у Spotify та Apple Music.