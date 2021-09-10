НАБУ викрило схему розкрадання 17 гектарів «особливо цінної землі» у Вінницькій області. Два посадовці отримали підозри

Новини

jean wimmerlin / Unsplash

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило схему з розкрадання 17 гектарів «особливо цінної землі» у Вінницькій області.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Підозри у цій справі вручили колишньому в. о. директора державного підприємства та екскерівнику Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області. На думку НАБУ, розкрадання земель завдало державі збитків на 11,6 мільйона гривень.

«Слідство встановило, що керівник державного підприємства, яке входить до складу Національної академії аграрних наук України, у 2016—2017 роках спільно з керівником Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області підробили документи, що дозволили в обхід законної процедури (без згоди Кабінету міністрів України) передати у приватну власність 10 земельних ділянок особливо цінної землі загальною площею 17,11 га», — йдеться в повідомленні.

Для надання видимості легальної передачі землі чиновники вигадали легенду про те, що ці ділянки були передані співробітникам державного підприємства для ведення особистого господарства. Але майже всі нові власники землі не мали жодного стосунку до цього підприємства, а один із них був близьким родичем очільника ДП.

«За клопотанням НАБУ і САП на земельні ділянки, незаконно сформовані за рахунок особливо цінних земель, накладено арешт», — підкреслили в НАБУ.