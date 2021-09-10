Ліван витратив понад рік, аби сформувати новий уряд

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У Лівані більш ніж через рік після відставки уряду сформували його новий склад.

Про це повідомляє MSN.

Кабінет міністрів очолив Наджиб Мікаті, який представив склад свого уряду президентові Мішелю Ауну. Мікаті втретє призначений премʼєром і вважається найбагатшою людиною Лівану.

«Ми будемо використовувати кожну можливість, щоб звернутися до міжнародних організацій і забезпечувати основні повсякденні потреби жителів країни», — сказав Мікаті, додавши, що його уряд також звернеться за допомогою до арабських країн.

Ліван залишився без уряду 10 серпня 2020 року, коли премʼєр-міністр Хасан Діабі та його кабінет пішли у відставку після смертоносного вибуху в порту Бейруту.

Ця подія підірвала й без того слабку економіку Лівану. Жителі країни отримують електроенергію лише кілька годин на день, оскільки держава не може дозволити собі купувати ресурси для її виробництва.

Ліванський фунт втратив понад 90% своєї вартості, цілі прошарки шестимільйонного населення Лівану занурюються в злидні, а ті, хто може, емігрують.

Ситуацію ускладнює і те, що влада Лівану не реалізувала майже жодних реформ, яких вимагають від неї міжнародні організації.