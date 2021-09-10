Зеленський: Імовірність повномасштабної війни з Росією залишається

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський вважає імовірною повномасштабну війну України з Росією — загроза з боку РФ залишається.

Про це він заявив під час форуму YES Brainstorming, який проходить у Києві.

«Велика війна може бути, це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не буде існувати сусідства РФ, України та Білорусі. Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, є така імовірність», — сказав президент.

Він додав, що Росія у 2014 році «зробила крок вперед» до початку повноцінної війни, але українська армія її зупинила. Голова держави продовжує сподіватися на предметну зустріч із президентом Володимиром Путіним.

«Росія не хоче швидко вирішити питання — завершити війну. Це моя проблема, як змусити їх говорити про деокупацію наших територій», — сказав Зеленський.