Глава Запорізької ОДА Старух запропонував судитися з Росією через нашестя медуз в Азовському морі

Новини

Прилепа Олександр / УНІАН

Глава Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух запропонував позиватися до Росії через нашестя медуз. Причиною цього він називає будівництво Керченського мосту та дії РФ, яка для поливу вибирає воду з річок.

Про це Старух заявив на нараді в курортному селищі Кирилівка, цитує УНІАН.

Зокрема, він нагадав, що цього року відпочивальників атакували медузи, а їх нашестя пов’язано зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі. Кілька років поспіль до Азовського моря не надходить прісна вода з основних водних артерій, зокрема з річки Дон. Старух наголошує, що річки обміліли через те, що росіяни вибирають прісну воду для поливу, а будівництво Керченського мосту порушило природний ландшафт Чорного моря, що й спровокувало «міграцію» медуз до Азову.

Старух запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії та позиватися до країни-агресора. Хто саме має готувати позови та рахувати збитки — голова області не уточнив.

Зазначимо, що під час курортного сезону 2021 року узбережжя Азовського моря атакували медузи. Їх вигрібали лопатами, виловлювали сітками, закопували в пісок та вивозили причепами, однак від цього менше медуз не ставало.