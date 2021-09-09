«Він став іншим, але він з нами»: дружина гонщика Шумахера вперше за довгі роки розповіла про стан його здоров’я

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Wikipedia / Mark McArdle

Дружина відомого гонщика «Формули 1» Міхаеля Шумахера Корінна вперше за довгі роки розповіла про стан його здоров’я. Вона зазначила, що родина наразі оберігає його та зберігає в таємниці всю інформацію про Шумахера.

Про це пише Reuters.

«Міхаель з нами. Він став іншим, але він з нами. Це дає мені сили, тому що він показує неймовірний дух. Ми живемо в нашому будинку, проводимо щоденну терапію», — розповіла вона.

За її словами, родина намагається зробити життя Шумахера максимально комфортним.

«І є особисті питання, я хочу, щоб вони залишалися особистими. Ми захищаємо Міхаеля, тому що він завжди захищав нас», — підкреслила Корінна.

Вона також розповіла, що сам Шумахер не дуже хотів їхати на лижний відпочинок узимку 2013 року, коли він отримав серйозну травму голови.

«Незадовго до того дня Міхаель сказав мені: “Снігу мало, може, краще полетіти в Дубай, щоб стрибнути з парашутом”», — сказала Корінна.

Дружина Шумахера дала інтерв’ю для документального фільму про гонщика, який вийде на платформі Netflix 15 вересня.