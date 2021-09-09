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Конституційний суд розглядає скаргу на автоматичну фіксацію порушень ПДР. МВС висловило свої аргументи на захист

Автор:
Олег Панфілович
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picture alliance / Contributor / Getty Images

Велика палата Конституційного суду розглянула скарги громадян щодо конституційності положень Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), які стосуються фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Позицію МВС захищали радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та директор департаменту юридичного забезпечення Денис Горбась.

В МВС, зокрема, наполягають, що:

Білошицький зазначив, що система автоматичної фіксації за час її роботи (один рік в Києві та Київській області) довела свою високу ефективність. У місцях встановлення камер за останні три роки в середньому реєстрували 123 ДТП з потерпілими і загиблими, а за рік роботи камер у цих місцях — 43.

Крім того, він додав, що 1 червня 2020 року фіксували 57 тисяч порушень на добу. Зараз ці самі камери фіксують 7—8 тисяч, що свідчить про зниження можливих негативних наслідків.

«Наразі Україна має ліберальну систему притягнення до відповідальності та фіксації факту правопорушень за певними особами. Відповідальність власника є відповідною принципу пропорційності та тому, що необхідно сьогодні нашому суспільству», — зазначив Олексій Білошицький.

Повідомляється, що суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.