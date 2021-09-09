Конституційний суд розглядає скаргу на автоматичну фіксацію порушень ПДР. МВС висловило свої аргументи на захист

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Велика палата Конституційного суду розглянула скарги громадян щодо конституційності положень Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), які стосуються фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Позицію МВС захищали радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та директор департаменту юридичного забезпечення Денис Горбась.

В МВС, зокрема, наполягають, що:

обмеження прав є пропорційним тій меті, якої планується досягти: забезпечення безпеки дорожнього руху, захист життя і здоровʼя громадян;

КУпАП встановлює не презумпцію винуватості власника транспортного засобу, як вказують автори скарги, а презумпцію володіння транспортним засобом під час вчинення правопорушення саме його законним власником. При цьому ця презумпція може бути спростована. Встановлення презумпцій такого роду не суперечить практиці ЄСПЛ;

автоматична фіксація правопорушень: виключає корупційну складову та позитивно зарекомендувала себе в Австрії, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Швейцарії, Швеції.

Білошицький зазначив, що система автоматичної фіксації за час її роботи (один рік в Києві та Київській області) довела свою високу ефективність. У місцях встановлення камер за останні три роки в середньому реєстрували 123 ДТП з потерпілими і загиблими, а за рік роботи камер у цих місцях — 43.

Крім того, він додав, що 1 червня 2020 року фіксували 57 тисяч порушень на добу. Зараз ці самі камери фіксують 7—8 тисяч, що свідчить про зниження можливих негативних наслідків.

«Наразі Україна має ліберальну систему притягнення до відповідальності та фіксації факту правопорушень за певними особами. Відповідальність власника є відповідною принципу пропорційності та тому, що необхідно сьогодні нашому суспільству», — зазначив Олексій Білошицький.

Повідомляється, що суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.