До Ради направили документи для призначення нових виборів мера Кривого Рогу

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Виконувач обов’язків мера Кривого Рогу Юрій Вілкул направив до Верховної Ради необхідні документи для призначення нових виборів міського голови.

Про це пише пресслужба міськради Кривого Рогу.

«Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у звʼязку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича», — йдеться у зверненні Юрія Вілкула.

Таким чином, Рада може призначити вибори мера Кривого Рогу на березень 2022 року.