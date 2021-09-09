До Ради направили документи для призначення нових виборів мера Кривого Рогу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Виконувач обов’язків мера Кривого Рогу Юрій Вілкул направив до Верховної Ради необхідні документи для призначення нових виборів міського голови.
Про це пише пресслужба міськради Кривого Рогу.
«Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у звʼязку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича», — йдеться у зверненні Юрія Вілкула.
Таким чином, Рада може призначити вибори мера Кривого Рогу на березень 2022 року.
- 15 серпня 2021 року під Кривим Рогом в селі Вільне знайшли мертвим мера міста Костянтина Павлова. У поліції заявили, що поруч з тілом виявили рушницю. Попередня версія — самогубство, слідство триває.
- Павлов став мером у грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПзЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі — у 2012 році від Партії регіонів, у 2014 році як самовисуванець. У 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.