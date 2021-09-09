Опитування: Українці найкраще ставляться до Меркель та Байдена, Путіна ненавидять 68%

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Facebook / Angela Merkel

Більша частина українців позитивно ставиться до низки західних лідерів держав, а найбільше — до канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена.

Про це йдеться в даних опитування групи «Рейтинг» за 2-4 вересня 2021 року.

Повністю позитивно до Меркель ставляться 30% опитаних, ще 43% — скоріше позитивно. До Байдена повністю позитивно ставляться 17% українців, а ще 47% — скоріше позитивно.

Також переважно позитивні ставлення і до президента Франції Еманнюеля Макрона та президента Польщі Анджея Дуди.

Водночас президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мають переважно негативне ставлення до них.

До Лукашенка позитивно ставляться лише 34% опитаних, тоді як 37% відповіли, що ставляться до нього зовсім негативно, а 22% — скоріше негативно.

Що стосується Путіна, то до нього позитивно ставляться лише 15% українців. 68% опитаних відповіли, що ставляться до нього зовсім негативно, а ще 12% — скоріше негативно.

50% опитаних відповіли, що знають про будівництво російського газопроводу «Північний потік — 2» з Росії до Німеччини, ще 31% — щось про це чули. На думку 41% опитаних Україна не мала можливості зупинити будівництво труби, тоді як 26% вважають винними у цьому і Петра Порошенка, і Володимира Зеленського, а 20% — лише Петра Порошенка.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтервʼю з використанням компʼютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%