Туреччина дозволила вʼїзд дітям до 12 років без ПЛР-тесту

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Туреччина дозволила дітям до 12 років вʼїзд без ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту на антиген.

Про це повідомляється на сайті турецького МВС.

«Діти у віці до 12 років будуть звільнені від надання довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, довідки про вакцинацію або антиген-тесту при вʼїзді до Туреччини», — йдеться в повідомленні.

Раніше вʼїзд без ПЛР-тесту був дозволений дітям до 6 років. Нові ж правила діятимуть до кінця вересня з наступним продовженням або переглядом вимог.

Особам старше 12 років для вʼїзду до Туреччини довідка буде потрібна. Тест повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до приїзду, а експрес-тест на антиген — не раніше ніж за 48 годин. Вільний вʼїзд для людей, які повністю вакциновані не менше ніж за 14 днів до поїздки.