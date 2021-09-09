Вакциновані контактні особи можуть не проходити самоізоляцію — МОЗ оновив протокол лікування хворих на COVID

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Міністерство охорони здоровʼя оновило стандарти надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, зокрема вони переглянули норми самоізоляції.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Відтепер контактні вакциновані особи не самоізолюються на 14 днів, як було раніше — їм потрібно тільки стежити за своїм здоровʼям та повідомити медиків у разі погіршення стану.

«Моніторинг за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була контактна особа вакцинована проти COVID, чи ні», — пояснюють у МОЗ.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх шести місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися.

Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, особа має пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 за допомогою швидких тестів або методом ІФА. Очікуючи результат, людина повинна самоізолюватися.

У разі відсутності вакцинації контактні особи, незалежно від того, є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5—7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна після отримання негативного результату тесту.