Під Києвом мікроавтобус із хасидами потрапив в аварію — загинув громадянин Ізраїлю

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У четвер, 9 вересня, на трасі Київ — Одеса у смертельну ДТП потрапив мікроавтобус, у салоні якого перебували хасиди. Сталося це, коли 13 паломників прямували з Умані в міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

За попередніми даними, аварія сталася на 109-му кілометрі траси Київ — Одеса. 37-річний водій, який перевозив паломникі, рухався у правому ряду з реверсивним рухом і різко отримав осліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, виконуючи маневр, зіткнувся із зустрічним автобусом і вилетів з проїжджої частини в поле. Унаслідок ДТП, за словами поліцейських, загинув 45-річний громадянин Ізраїлю.

Інші пасажири мікроавтобуса не постраждали.