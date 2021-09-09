ОБСЄ: На Донбасі бойовики провели навчання на забороненій території — від вибухів постраждали цивільні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Sasha Maksymenko / Flickr
За добу 8 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 1 500 порушень режиму припинення вогню.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 вересня.
Найбільше порушень припинення вогню зафіксували в Донецькій області — 1 090, серед яких один вибух у повітрі.
При цьому в ОБСЄ зазначають, що майже всі порушення сталися в районі населеного пункту Зернове.
Спостерігачі припускають, що це повʼязано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1 000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.
В організації уточнюють, що на цій ділянці заборонено проводити навчання відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.
У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів. При цьому один вибух стався в повітрі, а 46 — невизначеного походження.
Усі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого. У Золотому теж чули вибухи, а ближче до Попасної — вибухи, стрілянину зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
Окрім того, місія підтвердила інформацію про жертву серед цивільного населення. Ідеться про літню жінку з окупованої Горлівки, якій внаслідок вибуху ампутували ногу.
Свободу пересування спостерігачів вкотре обмежували.
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