ОБСЄ: На Донбасі бойовики провели навчання на забороненій території — від вибухів постраждали цивільні

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Sasha Maksymenko / Flickr

За добу 8 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 1 500 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 вересня.

Найбільше порушень припинення вогню зафіксували в Донецькій області — 1 090, серед яких один вибух у повітрі.

При цьому в ОБСЄ зазначають, що майже всі порушення сталися в районі населеного пункту Зернове.

Спостерігачі припускають, що це повʼязано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1 000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.

В організації уточнюють, що на цій ділянці заборонено проводити навчання відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів. При цьому один вибух стався в повітрі, а 46 — невизначеного походження.

Усі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого. У Золотому теж чули вибухи, а ближче до Попасної — вибухи, стрілянину зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Окрім того, місія підтвердила інформацію про жертву серед цивільного населення. Ідеться про літню жінку з окупованої Горлівки, якій внаслідок вибуху ампутували ногу.

Свободу пересування спостерігачів вкотре обмежували.