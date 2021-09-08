Легалізація криптовалюти: НБУ нагадав, що єдиним платіжним засобом в Україні залишається гривня

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Попри ухвалення закону, що легалізує в Україні криптовалюти, єдиним платіжним засобом у країні залишається гривня.

Про це у Facebook написав глава Національного банку Кирило Шевченко.

«Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику», — зауважив він. Шевченко додав, що НБУ вивчає можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської — СBDC) — е-гривні.

«Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні ми вбачаємо її використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами). Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно, е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні», — пояснив голова НБУ.

При цьому Шевченко привітав ухвалення закону про віртуальні активи. На його думку, тепер «з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами».

«Після підписання закону президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розробляти та впроваджувати підзаконні нормативно-правові акти, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку і водночас захистити українців від загрози шахрайства та знецінення їхніх заощаджень», — додав він.