Папа Римський відправив у дві вʼязниці 15 тисяч ріжків морозива

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римський Франиск відправив 15 тисяч ріжків морозива вʼязням двох римських вʼязниць. Це жест підтримки у спекотній літній період у Італії.

Про це повідомляють видання Vatican News та агентство Reuters .

Морозиво поїхало до вʼязниці Регіни Коельо у центрі Риму і вʼязниці Ребіббія на околиці міста. Доставив посилку від імені Папи польський кардинал Конрад Краєвський, відомий як «папський подручник»: він створив медичні та купальні приміщення для бездомних.

Цьогорічне літо було одним із найспекотнішим за всю історію спостережень в Італії: на Сицилії у серпні зафіксували +48,8 °С, що вважається найвищою температурою, яку коли-небудь реєстрували у Європі.

Офіс Краєвського протягом літа також відправив у медичний заклад на Мадагаскарі сканер компʼютерної томографії вартістю $600 тисяч і близько €2 мільйонів коштів на поліпшення медичних установ у трьох неназваних африканських країнах.