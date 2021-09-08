Заступник начальника виконавчої служби отримав підозру за продаж у 50 разів дешевше стадіону «Ювілейний» в Сумах
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Заступник начальника Управління виконавчої служби юстиції в Сумській області отримав підозру у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК) у справі про продаж за заниженою в 50 разів ціною стадіону «Ювілейний» в Сумах.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, чиновник на підставі виконання стягнення боргів з АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обʼєднання» на користь групи стягувачів виніс постанову про арешт частки боржника, в тому числі стадіону «Ювілейний», але перед подачею заявки на торги не залучив фахівця для оцінки частки. Він самостійно оцінив вартість арештованого майна, і у грудні 2020 року частка боржника, в тому числі стадіон, була продана за 8,12 млн гривень, хоча ринкова ціна частки майже 400 млн грн.
У прокуратурі стверджують, що дії чиновника призвели до збитків у 385 млн грн.
- Стадіон «Ювілейний» був відкритий в 2001 році. Його побудували за 50 млн грн. «Ювілейний» вміщує 25 830 глядачів — він приймав Суперкубок і фінал Кубку України. Зараз на стадіоні домашні матчі проводить футбольний клуб «Альянс» з селища Липова Долина.