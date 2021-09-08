Шуфрич, «Батьківщина» та ОПзЖ. «ЧЕСНО» розповіла, хто з депутатів виступає в Раді найчастіше, а хто — найрідше

Новини

Верховна Рада України

У Верховній Раді 9-го скликання найчастіше, окрім керівництва парламенту, виступав нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Нестор Шуфрич.

Про це пише громадянська організація «ЧЕСНО».

Загалом очікувано найбільшу кількість разів виступало керівництво парламенту — спікер Дмитро Разумков та перший заступник Руслан Стефанчук мали за два роки по 1 365 та 844 відповідно. На третьому місці за кількістю виступів посідає саме Шуфрич, у якого 723 виступи за два роки. Загалом нардеп виступав майже 16 годин.

На другому місці за тривалістю виступів заступниця голови Верховної Ради, представниця партії «Батьківщина» Олена Кондратюк. Вона також і найдовше виступала серед жінок-депутатів у парламенті — понад 12 годин за 155 виступів. Значна частина виступів Кондратюк пов’язана з тим, що вона зачитує п’ятничні звернення депутатів у парламенті. Переважна більшість виступів Кондратюк припадають саме на пʼятницю.

На третьому місці за часом виступів ще один представник ОПзЖ Олександр Колтунович — у нього 497 виступів (понад 10 годин). На четвертому та шостому місцях нардепи від «Батьківщини» Вадим Івченко та Сергій Власенко, які мають близько 9 годин промов (394 виступи у Івченка та 404 виступи у Власенка відповідно).

З іншого боку, за два роки 35 нардепів жодного разу не виступив ні з трибуни, ні з місця. За абсолютними показниками найбільше мовчунів у фракції «Слуга народу», а ось за відсотками найбільше мовчунів серед позафракційних та у фракції ОПзЖ — 18%.

У фракції ОПзЖ протягом двох років не виступали сестра та брат Юлія і Сергій Льовочкіни, соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, чоловік Наталії Королевської Юрій Солод, Ігор Абрамович та Віталій Борт.

Мовчунів немає у трьох фракціях — «Батьківщині», «Європейській солідарності» та «Голосі». Усі депутати цих фракцій хоча б раз виступали протягом двох років у Верховній Раді 9-го скликання.