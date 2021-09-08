У Парижі почався суд над джихадистами, причетними до терактів 2015 року. Тоді загинули 130 людей

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У Парижі розпочався судовий процес над 20 підозрюваними у причетності до теракту джихадистів у столиці Франції 13 листопада 2015 року, коли від рук терористів загинули 130 людей і понад 400 отримали поранення.

Про це повідомляють Deutsche Welle і Reuters.

На лаві підсудних чоловіки, які так чи інакше надавали підтримку 9 терористам, котрі здійснили атаки. З цієї двадцятки безпосередньо джихадистам допомагав лише один — Салах Абдеслам, який привіз терористів до концертного залу «Батаклан». Інші 19 чоловіків підозрюються в тому, що вони надавали логістичну підтримку. При цьому шістьох судять заочно — найімовірніше, вони були вбиті в боях в Іраку і Сирії. Потерпілу сторону представляють 1 800 позивачів і понад 300 адвокатів. Очікується, що судді оголосять вирок 24 або 25 травня 2022 року.

Поки довічне увʼязнення загрожує 31-річному Абдесламу, який входив до групи нападу, але втік.

Справа налічує понад мільйон сторінок (500 томів). На процесі виступатимуть багато свідків, силовиків, а також експрезидент Франції Франсуа Олланд і колишній голова МВС Бернар Казнев.

Початок суду супроводжується підвищеними заходами безпеки. Поліція перекрила для автомобілів і пішоходів вулиці навколо Палацу правосуддя в центрі міста та вулиці поруч із берегами Сени. Для учасників засідання встановили пропускні пункти огляду.