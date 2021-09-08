Чотири студенти отруїлись чадним газом під час пожежі в гуртожитку Уманського університету
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / ДСНС
Увечері 7 вересня в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва сталася пожежа, унаслідок якої постраждали семеро людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За інформацією рятувальників, постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували. Зокрема, трьох людей доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох — з отруєнням чадним газом.
Підрозділи ДСНС за допомогою автодрабин евакуювали з приміщення 20 людей. До гасіння пожежі залучили 27 рятувальників і сім одиниць техніки. Площа пожежі сягнула 30 квадратних метрів.
- 3 вересня в костелі Святого Миколая сталося загорання між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:49, о 22:40 пожежу локалізували, а станом на 23:00 відкритого вогню всередині костелу вже не було.