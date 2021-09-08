Чотири студенти отруїлись чадним газом під час пожежі в гуртожитку Уманського університету

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Увечері 7 вересня в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва сталася пожежа, унаслідок якої постраждали семеро людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували. Зокрема, трьох людей доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох — з отруєнням чадним газом.

Підрозділи ДСНС за допомогою автодрабин евакуювали з приміщення 20 людей. До гасіння пожежі залучили 27 рятувальників і сім одиниць техніки. Площа пожежі сягнула 30 квадратних метрів.