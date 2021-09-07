Поліція відкинула версію умисного вбивства мера Кривого Рогу Павлова та розслідує самогубство

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Правоохоронці 7 вересня оприлюднили результати розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Раніше поліцейські мали три основні версії трагедії, але зараз зійшлись на двох — самогубство або доведення до нього.

Про це розповіли представники МВС України під час брифінгу у вівторок.

Судову експертизу тіла Павлова завершили та встановили, що смерть мера Кривого Рогу настала через постріл у груди з вогнепальної зброї.

«Характер поранення вказує на те, що постріл було здійснено з близької відстані, а камери не зафіксували сторонніх людей у будинку», — сказав заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

Поліцейські спростували версію умисного вбивства і зазначили, що наразі основною версією є самогубство, повʼязане із виконанням службових обовʼязків міського голови, або доведення до самогубства.

Правоохоронці зазначили, що вже допитали понад 180 свідків і вивчили кілька десятків телефонних дзвінків Павлова.