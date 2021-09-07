Рада ухвалила закон про стимули для інвестицій в індустріальні парки

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Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск індустріальних парків.

За це рішення проголосували 290 нардепів.

«Цей законопроєкт пропонує запровадити стимули, що відповідають сучасним світовим тенденціям і підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків», — заявила нардеп Євгенія Кравчук.

Згідно з документом:

учасники індустріальних парків матимуть можливість отримати компенсацію відсотків за кредитами; максимальний розмір такої компенсації — 70%;

ініціатори й учасники створення парків отримають компенсацію 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;

запроваджується часткова компенсація інвестицій, які були здійснені протягом перших трьох років діяльності в індустріальному парку; максимум компенсації — 70%;

затверджується визначений перелік об’єктів, що допускаються до розміщення в індустріальному парку.

У вівторок 7 вересня Верховна Рада повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів — пленарний.