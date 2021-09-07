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Рада ухвалила закон про стимули для інвестицій в індустріальні парки

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск індустріальних парків.

За це рішення проголосували 290 нардепів.

«Цей законопроєкт пропонує запровадити стимули, що відповідають сучасним світовим тенденціям і підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків», — заявила нардеп Євгенія Кравчук.

Згідно з документом:

У вівторок 7 вересня Верховна Рада повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів — пленарний.