У Кабулі таліби стріляниною і палицями розігнали протести біля посольства Пакистану. Побито журналістів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty / Anadolu Agency / Contributor
В афганській столиці Кабул бойовики «Талібану» розігнали ходу протестуючих стріляниною в повітря і палицями. Вони побили кількох журналістів і затримали на пару годин всіх, кого зловили.
Про це повідомляють Associated Press і місцеві журналісти.
Протестна акція з близько пʼяти сотень осіб зібралася біля посольства Пакистану. Люди прийшли висловити незгоду з політикою Ісламабаду щодо Афганістану і виступили проти зовнішньої підтримки талібів. Також негативну реакцію викликав візит до Афганістану голови міжвідомчої розвідки Пакистану (ISI) Фаїза Хаміда, який прибув на запрошення талібів.
Колонна пройшла кілька кілометрів, після чого таліби почали вимагати розійтися. Після відмови вони влаштували стріляти у повітря і почали бити людей. Журналістів обличчям в підлогу змушували вибачатися за висвітлення акції протесту.
Таліби затримали до 10 журналістів, в тому числі операторів TOLO News. Через пару годин їх відпустили з «попередженням». Особливої сили таліби доклали до побиття жінок, які брали участь у акції. Деяким з них розбили голови.
- 6 вересня ісламський рух «Талібан» оголосив, що взяв під контроль останній оплот опору в Афганістані — провінцію Панджшер, яку обороняють сили «Національного фронту опору». Багато ЗМІ повідомили, що таліби захопили провінцію не без допомоги Пакистану.
- Через день таліби підняли свій прапор над столицею Панджшеру і заявили про втечу лідера опору в Туреччину.
- До цього бойовики розігнали сльозогінним газом протест жінок, які відстоюють свої права.