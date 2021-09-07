У Кабулі таліби стріляниною і палицями розігнали протести біля посольства Пакистану. Побито журналістів

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В афганській столиці Кабул бойовики «Талібану» розігнали ходу протестуючих стріляниною в повітря і палицями. Вони побили кількох журналістів і затримали на пару годин всіх, кого зловили.

Про це повідомляють Associated Press і місцеві журналісти.

Протестна акція з близько пʼяти сотень осіб зібралася біля посольства Пакистану. Люди прийшли висловити незгоду з політикою Ісламабаду щодо Афганістану і виступили проти зовнішньої підтримки талібів. Також негативну реакцію викликав візит до Афганістану голови міжвідомчої розвідки Пакистану (ISI) Фаїза Хаміда, який прибув на запрошення талібів.

Колонна пройшла кілька кілометрів, після чого таліби почали вимагати розійтися. Після відмови вони влаштували стріляти у повітря і почали бити людей. Журналістів обличчям в підлогу змушували вибачатися за висвітлення акції протесту.

Таліби затримали до 10 журналістів, в тому числі операторів TOLO News. Через пару годин їх відпустили з «попередженням». Особливої сили таліби доклали до побиття жінок, які брали участь у акції. Деяким з них розбили голови.