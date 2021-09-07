У Саудівській Аравії продали сокола за понад $470 тисяч. Це рекорд

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На Міжнародному аукціоні селекціонерів соколів у Саудівській Аравії встановили світовий рекорд: білого сокола із США продали за $472 500.

Про це повідомляє Daily Mail.

Соколу менше за рік, він важить 700 грамів, завдовжки трохи більше за 40 см. Порода — білий кречет, найбільший з видів соколів, є хижим птахом і єдиним переважно білим орлом.

Тварина походить з американської ферми Pacific Northwest Falcons, яку називають найкращою фермою з розведення соколів у світі. Аукціон тривав з 5 серпня до 5 вересня за участю провідних заводчиків соколів з 14 країн.

Соколині лови мають довгу історію на Близькому Сході: у регіоні Перської затоки володіння соколом вважається свого роду символом статусу, і птахів часто дарують багатим і впливовим людям. Однак це вперше, коли сокола продали за таку суму.

Загалом тільки в Саудівській Аравії налічується понад 20 тисяч сокольників, і птахи шануються до такої міри, що в липні 2017 року видали королівський указ про створення асоціації сокольників. Саудівська Аравія також погодилася з міжнародними конвенціями з захисту соколів від зникнення.

Хижих птахів давно використовували на Аравійському півострові для полювання, але коли в 1975 році набула чинності заборона на полювання в більшій частині регіону, соколине полювання перетворилося на видовище. Фестиваль соколиного полювання короля Абдель-Азіза щорічно проводиться недалеко від Ер-Ріяда у грудні. Він навіть зайняв місце у Книзі рекордів Гіннеса а 2019 році, коли в ньому взяли участь 2 350 соколів.