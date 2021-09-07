УЄФА дозволила вболівальникам відвідувати виїзні матчі

Новини

Sitade / Getty Images

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на тлі успішної кампанії з вакцинації населення від коронавірусу в Європі зняла заборону на відвідування виїзних матчів для вболівальників команд, що грають у гостях.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Спілка взяла до уваги рішення багатьох країн відкрити свої кордони для вакцинованих або іноземців, які вже одужали від COVID-19. Допуск на стадіони «гостям» тепер залежатиме тільки від рішень національної і місцевої влади.

Фанати повинні будуть дотримуватися протиковідних обмежень, зокрема на подорожі, встановлених владою відповідних країн.

Уболівальники зможуть відвідувати виїзні матчі вже наступного тижня.