Глава МЗС Кулеба: Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

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УНІАН

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі — сильна економіка дозволить створити резерви, гроші з яких зможуть витрачати на оборону.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, — це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку», — заявив Кулеба.

Міністр переконаний: щоб воювати, потрібні гроші, які бажано заробляти завдяки сильній економіці.

Кулеба додав, що Україна постійно порушує з американськими партнерами питання про безвіз, так само як з Канадою та Британією: «Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося».