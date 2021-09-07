На шахті в окупованій Вознесенівці обірвався канат кабіни з гірняками. Загинули щонайменше 19 людей

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Кримський Андрій / УНІАН

В окупованій частині Луганської області в місті у місті Вознесенівка (до 2016 року називалось Червонопартизанськ) на шахті «Червоний партизан» обірвався канат кабіни з гірниками. Загинули щонайменше 19 людей.

Про це повідомляє «пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих «ЛНР».

Інцидент стався ввечері в понеділок, 6 вересня. Всього в момент обриву каната у кабані перебували 25 людей. Інформації щодо решти гірників поки немає.