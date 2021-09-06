Помер французький футболіст Жан-П’єр Адамс. Він 39 років пролежав у комі через помилку анестезіолога

Новини

Flickr / Yuri Casari

У Франції помер колишній гравець збірної, а також «Ніцци» та «ПСЖ» Жан-П’єр Адамс. Йому було 73 роки, з яких 39 років він лежав у комі.

Про це пише The Guardian.

Адамс був уродженцем Сенегалу, але в 10-річному віці переїхав до Франції. Там він почав займатися футболом. Його професійна кар’єра тривала з 1967 до 1981 року у різних французьких клубах, найвідомішими з яких були «Ніцца» та «ПСЖ». Також Адамс зіграв 22 поєдинки за збірну Франції.

У 1982 році Адамс порвав зв’язки у колінному суглобі, і йому була потрібна операція. Футболіста повинні були прооперувати 17 березня. У той день багато французьких медиків вийшли на страйки, і анестезіолог, який був на операції у Адамса, паралельно мав ще 8 таких операцій. Лікар помилився і вколов футболістові величезну дозу анестезії, через що він впав у кому. Його асистент був стажером і теж вчасно не помітив погіршення стану здоров’я.

З 1982 року Адамс перебував у комі. У середині 1990-х анестезіолог та стажер були засуджені до одного року умовно та оштрафовані на 815 доларів. Усі 39 років за Адамсом доглядала його дружина Бернадет, яка відмовлялася навіть розглядати можливість евтаназії.