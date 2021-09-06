В Ізраїлі з в’язниці втекли шестеро палестинців. Вони викопали підземний тунель ложкою

Новини

Twitter / Richard Medhurst

В Ізраїлі з однієї з найсуворіших в’язниць — Гільбоа — уночі втекли шестеро палестинців. Вони викопали тунель ложкою.

Про це пише BBC.

Найбільш небезпечним зі втікачів ізраїльтяни вважають колишнього командира «Бригади мучеників Аль-Акса», воєнізованого крила палестинської партії ФАТХ, Захарія Збейді. Через втечу дороги на Західному березі перекриті, а до пошуків залучені поліція, сили безпеки «Шин-Бет», прикордонники та військові кількох підрозділів.

Втеча сталася близько третьої години ночі. Тунель вивів втікачів за стіни в’язниці. Після того як вони вилізли, їх помітив місцевий фермер, на територію якого потрапили палестинці. Фермер повідомив про підозрілих людей поліцію, і вже через годину правоохоронці виявили зникнення з в’язниці шістьох вʼязнів з однієї камери.

За даними поліції, тунель палестинці викопали за допомогою ржавої ложки, а на волі їх вже чекав автомобіль. Координація відбувалася через незаконно пронесений до камери мобільний телефон. В управлінні тюрем вважають цю втечу серйозним провалом.

Усі втікачі були засуджені до довічного ув’язнення і вважаються вкрай небезпечними. П’ятеро з них були членами терористичної організації «Ісламський джихад», Збейді ж вважають відповідальним за смерті десятків ізраїльських військових.