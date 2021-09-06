МВС випустить на дороги автомобілі-«фантоми» для фіксації порушень ПДР

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МВС України

Невдовзі на дороги виїдуть автомобілі МВС без розпізнавальних знаків, які будуть приховано контролювати швидкість інших автівок на дорозі. Наразі йдуть процеси випробування та сертифікації.

Про це повідомив новий очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, зараз вже є чотири автомобіля, які можуть приховано контролювати швидкість — їх ще готують до початку роботи.

У 2022 році кількість таких автомобілів має досягти 23 одиниць. У 2023 році МВС планує використовувати 110 автомобілів для прихованого контролю швидкості.

Монастирський каже, що «фантоми» не зупинятимуть автомобілі, які перевищують швидкість.

«Фактично це будуть пересувні комплекси автофіксації», — пояснив очільник МВС.